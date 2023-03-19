"الإنذار النهائي".. المرور لأصحاب التكتك: 1 نيسان الموعد الأخير

2023/03/19 | 21:47 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حذرت مديرية المرور العامة، أصحاب الدراجات النارية (التكتك)، من تأخرهم بتسجيل دراجاتهم قبل الأول من شهر نيسان المقبل.

وقال مدير العلاقات والإعلام في المديرية العميد زياد القيسي في تصريح صحفي، :"ستكون هناك إحالة دعوى كمركية للمتخلفين عن تسجيل دراجاتهم اي تصادر بعد الأول من نيسان نيسان وتباع بالمزاد من لم يملك إجازة سوق أو سنوية للحيازة".

وأوضح، ان "رسوم التسجيل للتكتك كانت سابقاً 480 ألف دينار لكن تم خفضها الى 180 ألف دينار ووصلت مع رسوم الكمرك الى 296 الف دينار" مبنيا ان "الرسوم المرورية للدراجات ذات المحورين هي 50 ألفاً، ومع رسوم الكمرك تصل الى 156 الف دينار".

ولفت الى "تخصيص ضباط بمواقع لتسجيل الدراجات النارية والتكتك فقط".

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