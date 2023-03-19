2023/03/19 | 21:50 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: hfc6d3wlY2g

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. خلافات بغداد واربيل.. نوروز موعدا للحل ام ترحيل جديد؟ في المحايد مع سعدون ضمد) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. خلافات بغداد واربيل.. نوروز موعدا للحل ام ترحيل جديد؟ في المحايد مع سعدون ضمد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).