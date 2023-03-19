وزير الرياضة السعودي يعلق على احتمالية انتقال ليونيل ميسي إلى دوري

2023/03/19 | 22:04 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودية، على إمكانية انضمام ليونيل ميسي، لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لأحد أندية دوري "روشن" السعودي في المرحلة المقبل.

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