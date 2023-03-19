2023/03/19 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثالث تفتح للبراعم يزهر في أم الربيعين تشكيليو نينوى يزرعون سماء آمالهم بالألوان الموصل – حكم ناطق الكاتب إغتنم فرع جمعية الفنانين التشكيليين العراقيين في نينوى فصل ربيعها لتتويج نشاطاتها بمعارض تبهر الناظرين وتسر العابرين ..وكان لربيع المرأة في عيدها حيز ناعم في نتاجات الجمعية، من خلال معرض “هُنَّ”، الذي أقيم بمقر الجمعية، والذي […]

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