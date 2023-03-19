2023/03/19 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صورة مع الزعيم قاسم بيروت – محسن حسين هذه الصورة عمرها 63 عاما مع الزعيم عبد الكريم قاسم عام 1960 عندما دعانا الى مؤتمر صحفي في مقره بوزارة الدفاع ليشرح لنا شعارا مرسوما على ورقة ينوي اصداره بشكل رسمي. في الصورة اقف الى اليسار والى جانبي عامر عبد الله من قادة الحزب الشيوعي العراقي وبقف […]

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