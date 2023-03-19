2023/03/19 | 22:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجامعة العراقية بضيافة ثقافة الأطفال بغداد – اسماء البدران زارعدد من اساتذة وطالبات قسم رياض الاطفال والتربية الخاصة في كلية التربية للبنات بالجامعة العراقية دار ثقافة الطفال للاطلاع على العمل الثقافي والاعلامي .واكد المدير العام للدار ان (الزيارة العلمية تهدف للتعرف على نشاطات ومطبوعات الدار ، ودورها في مجال ثقافة الاطفال التي تشكل اهمية للطلبة […]

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