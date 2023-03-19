2023/03/19 | 22:07 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- نظرة شاملة على حفل توزيع جوائز الأوسكار بدورته الخامسة والتسعين
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفل توزيع جوائز الأوسكار ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
فيلم Everything everywhere all at once كان الأكثر ترشيحاً للجوائز في أوسكار هذا العام، وبطلته نجمة الأسبوع مشيل يوه
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حفل توزيع جوائز الأوسكار ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حفل توزيع جوائز الأوسكار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).