تعرف على تكلفة الحياة المعيشية في بريتيش كولومبيا

2023/03/19 | 22:09 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عندما تفكر في الهجرة إلى كندا وحدك أو مع أسرتك، أو مسافرا طالباً في إحدى الجامعات هناك، فأنت غالبا ما تكون قلقا بشأن أسعار المعيشة خاصة تريد أن تحسبها بالنسبة لمرتبك لتستطيع تحمل تكاليف الحياة، في هذه المقالة ستتعرف على تكلفة الحياة المعيشية في بريتيش كولومبيا.لنتعرف أولا على مقاطعة بريتيش كولومبيا تقع مقاطعة بريتيش […]

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