موقع إسباني: أكاذيب إدارة بوش الابن ما تزال تحصد الأرواح في العراق

2023/03/19 | 22:09 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تقرير نشره موقع "ريبليون" الإسباني أن وسائل الإعلام الأميركية الرئيسية ضخمت أكاذيب حكومة الرئيس الأميركي جورج بوش الابن، وحرفت الحقائق حول ملف العراق الذي ما يزال يعاني حتى الآن آثار غزو 2003.

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