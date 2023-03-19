وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ينعى العميد سعد حكمت

2023/03/19 | 22:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

(وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ)صدق الله العلي العظيم

ببالغ الحزن والأسى تلقينا نبأ استشهاد العميد البطل سعد حكمت حاجي أحد شجعان مديرية استخبارات ومكافحة إرهاب نينوى خلال أدائه الواجب في مطاردة أحد المجرمين في محافظة نينوى.إننا في الوقت الذي ننعى فيه فقيدنا الغالي فإننا نجدد العهد على أن نواصل العمل من أجل العراق وشعبه.نسأل الله العظيم أن يتغمد الشهيد السعيد بواسع رحمته ومغفرته ويدخله فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.

عبد الأمير الشمري

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