وثائق حصرية.. الإطاحة برئيس مقاولي البصرة وتجميد صلاحياته

2023/03/19 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر في اتحاد المقاولين العراقيين، عن الإطاحة برئيس اتحاد مقاولي البصرة، (مراد الحلفي) بعد جمع مقاولي المحافظة تواقيع إقالته وإرسالها لديوان المحافظة ومقر الإتحاد العام في بغداد.

وقال المصدر لـ (بغداد اليوم)، ان: "اتحاد المقاوليين العراقيين جمد عمل (الحلفي) بناء على توصيات لجنة شكلتها رئاسة الاتحاد في بغداد التي اوصت بإقالته وإعادة الانتخابات في البصرة".

وحصلت (بغداد اليوم) حصرياً على الوثائق الكاملة التي تبين توصيات اللجنة بإقالة الحلفي وتجميد كافة صلاحياته.

للإطلاع على الوثائق..



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