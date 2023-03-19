رسميا.. تشكيلة الكلاسيكو

2023/03/19 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، التشكيلة الأساسية لفريقه في مواجهة برشلونة، مساء الأحد، بملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة 26 بالليجا.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: كورتوا.

خط الدفاع: كارفاخال، ميليتاو، روديجر، وناتشو.

خط الوسط: كامافينجا، مودريتش، وكروس.

خط الهجوم: فالفيردي، فينيسيوس، وبنزيما.

ويعتلي برشلونة قمة جدول ترتيب الليجا، برصيد 65 نقطة، بينما يحل ريال مدريد وصيفا بـ 56 نقطة.

وسيسعى برشلونة للفوز بالكلاسيكو، ليوسع الفارق إلى 12 نقطة مع الوصيف ريال مدريد، ويضمن بشكل كبير التتويج بلقب الليجا.

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