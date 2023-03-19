2023/03/19 | 22:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، عن استمرار الخلافات بين القوى النيابية والنواب المستقلين بشأن الشكل النهائي لقانون انتخابات مجالس المحافظات.

وبين عنوز وهو نائب مستقل لـ(بغداد اليوم)، ان :"جلسة البرلمان إلى الآن لم تعقد مع وجود حوارات مستمرة".

وأوضح، ان "الكتل السياسية الكبيرة تريد المضي بقانون سانت ليغو (1.9)، لكنه يواجه رفضاً من النواب المستقلين".

وأضاف عنوز، ان "الحوارات الآن مستمرة داخل قبة البرلمان وسط تأجيل متكرر لعقد الجلسة".

ويعود مشروع القانون الجديد، الذي قرأ قراءة أولى في البرلمان العراقي الشهر الماضي، إلى الآلية القديمة التي تم اعتمادها منذ عام 2014، وتضمنت نظام "سانت ليغو" الانتخابي المعدل بنسبة 1.9.

ويختلف القانون المقترح عن القانون الحالي، الذي جرت به انتخابات 2021، في كونه يجعل المحافظة دائرة واحدة، بدلا من دوائر متعددة، وهو مدعوم من قبل قوى الإطار التنسيقي.

بالمقابل، شهدت بغداد مؤخرا تظاهرات رافضة للقانون الجديد، وكذلك أبدى نواب مستقلون، ومن قوى محسوبة على حراك تشرين، رفضهم للقانون المقترح، وكذلك ظهور مؤشرات على رفضه من قبل التيار الصدري.

و"سانت ليغو" طريقة حساب رياضية تُتبع في توزيع أصوات الناخبين بالدول التي تعمل بنظام التمثيل النسبي، وتعتمد على تقسيم أصوات التحالفات على الرقم 1.4 تصاعدياً، وفي هذه الحالة، تحصل التحالفات الصغيرة على فرصة للفوز، لكن العراق اعتمد سابقاً القاسم الانتخابي بواقع 1.9، وهو ما جعل حظوظ الكيانات السياسية الكبيرة تتصاعد على حساب المرشحين الأفراد (المستقلين والمدنيين)، وكذلك الكيانات الناشئة والصغيرة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عضو في القانونية النيابية: لا اتفاق على قانون الانتخابات والجلسة لم تعقد الى الآن) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عضو في القانونية النيابية: لا اتفاق على قانون الانتخابات والجلسة لم تعقد الى الآن) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).