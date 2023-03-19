2023/03/19 | 22:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلن وزير الكهرباء المهندس زياد علي فاضل ،اليوم الأحد، الشروع بتطبيق خطة الاستعداد لشهر رمضان المبارك.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ إن “وزير الكهرباء زياد علي فاضل […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكهرباء تكشف عن خطة تجهيز ساعات الطاقة لشهر رمضان المبارك المركز الخبري الوطني.

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