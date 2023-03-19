2023/03/19 | 22:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت شرطة ديالى، اليوم الأحد، اعتقال منتحل صفة فصيل مسلح يقوم بجمع الإتاوات من المحال التجارية في المحافظة.وذكرت الشرطة في بيان تلقاه/ المركز الخبري الوطني/ أن “مفارز فوج طوارئ ديالى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القبض على منتحل صفة “فصيل مسلح” يجمع الإتاوات بديالى المركز الخبري الوطني.

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