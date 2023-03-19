صفقة إنقاذ الأسواق.. بنك

2023/03/19 | 22:43 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت السلطات السويسرية، الأحد إن بنك "يو.بي.أس" أبرم صفقة لشراء منافسه الأصغر بنك كريدي سويس في محاولة لتجنب وقوع اضطرابات في القطاع المصرفي العالمي

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