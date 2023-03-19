راضي شنيشل ينتقد مدرب العراق ويهاجم هذا اللاعب

2023/03/19 | 22:44 - المصدر: العربي الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- راضي شنيشل قاد منتخب العراق في عدة مناسبات (العربي الجديد/Getty)

هاجم راضي شنيشل، مدرب منتخب العراق السابق والمدير الفني الحالي للمنتخب الأولمبي العراقي، خيارات المدير الفني الإسباني خيسوس كاساس، مدرب "أسود الرافدين"، بعد توجيه الدعوة لـ25 لاعبا استعدادا للدخول في معسكر تدريبي بروسيا في الـ21 من الشهر الجاري، يتخلله مواجهة ودية ضد منتخب الأخير.

وفي تصريحاته لبرنامج "وقت إضافي" الذي يقدم على قناة العراقية الرياضية، السبت، أكد شنيشل أن هناك لاعبين لا يستحقون التواجد في قائمة المنتخب الوطني الحالية، كوني أعطيت لهم الفرصة ولم ينجحوا في التطور ولا في تقديم الإضافة.

وأضاف شنيشل: "كاساس هل يخطط لتجربة اللاعبين في لقاء روسيا الودي؟ هناك لاعبون كبار في السن ولن يخدموا المدرب، كون أعمارهم لن تسعفهم بالتواجد في المشروع الذي يضعه الاتحاد، وهو التأهل لكأس العالم 2026".

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وهاجم المدرب اللاعب علي الحمادي، رغم تألقه مع فريقه ويمبلدون الإنكليزي، حيث قال: "عندما كنت مدربا للمنتخب وجهت له الدعوة (الحمادي) في مناسبتين لأيام فيفا ولم يأتِ.



لماذا تتم دعوته؟ وهو لاعب أصلا في دوري الدرجة الثالثة.



هو ليس لاعبا في الدوري الإنكليزي الممتاز حتى من الممكن أن يخدم مشروع المدرب في المستقبل.



لذا كان على الاتحاد أن يناقش خيارات كاساس حول بعض اللاعبين".

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