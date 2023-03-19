التجارة تطمأن بشأن السلة الغذائية: متوفرة لـ6 أشهر قادمة

2023/03/19 | 22:45 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 أكدت مدير الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية في وزارة التجارة لمى الموسوي، الأحد، إجراء الوزارة تعاقدات تكفي لتجهيز السلة الغذائية لمدة 6 أشهر، وفيما أشارت إلى افتتاح 3 منافذ لبيع السلع المدعومة في بغداد، بينت عزم الوزارة فتح منافذ أخرى في كل المحافظات.وقالت الموسوي في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة 964: […]

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