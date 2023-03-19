المالية النيابية: سلم الرواتب من صلاحيات الحكومة ولا يحتاج الى البرلمان

2023/03/19 | 22:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، الاحد، عزم الحكومة تمرير قانون توحيد سلم الرواتب لموظفي الدولة، مبينا ان مجلس الوزراء قادر على تمريره باعتباره من صلاحيات السلطة التنفيذية دون الحاجة إلى البرلمان.

وقال العطواني في حوار متلفز إن “اللجنة المختصة بتعديل سلم الرواتب تعكف على دراسته وإنضاجه، وهو الآن في عهدة لجنة الدراسة الاقتصادية التي تدرس الجوانب السلبية وانعكاسه على السوق، وبعد أن يمضي سيمكن لمجلس الوزراء التصويت عليه”.

وأضاف أنه “إذا كان السلم بحاجة إلى تشريع سيرفع مجلس الوزراء مسودة القانون المقترح إلى البرلمان”.

ونفى رئيس اللجنة المالية “تقاطع السلم مع قوانين سابقة شرعها البرلمان، لذلك سيكون ممكناً أن يرفع لأخذ الموافقة بالتعديل”، مبينا أن “القانون قد يمكن له المضي بسلاسة من مجلس الوزراء لكونه من صلاحيات السلطة التنفيذية من دون الحاجة إلى البرلمان”.

وأوضح أن “مقترح القانون يهدف إلى إنصاف الدرجات الدنيا من الموظفين من ذوي المرتبات الضئيلة جداً التي لا تغطي حاجتهم اليومية”، مشيراً إلى أن “مسودة المقترح بلا استثناءات لكونه سلماً لجميع موظفي الدولة من الدرجة العاشرة فما فوق”.

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