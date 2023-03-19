2023/03/19 | 22:50 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي رائد الشرقي : زعامات الاطار لن تحصل على اعلى المقاعد لانهم "ختيرو" | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 66-Vr95KUSQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الناشط السياسي رائد الشرقي : زعامات الاطار لن تحصل على اعلى المقاعد لانهم "ختيرو" | #كلام_معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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