2023/03/19 | 22:51 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تابع برنامج "شبكات" (2023/3/19) تفاصيل قصة الزواج والطلاق التي بدأت في فنلندا، حيث تم عقد قران اليوتيوبر العراقي حيدر الفيلي قرانه على الموديل الكويتية غدير الفهد.

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