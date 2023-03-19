الأهلي يتقدم بطلب إلى الداخلية المصرية قبيل مباراته الحاسمة مع الهلال السوداني

2023/03/19 | 23:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي الأهلي المصري، الأحد، تقدمه بخطابٍ إلى وزارة الداخلية لطلب الموافقة على الحضور الجماهيري بالسعة الكاملة لاستاد القاهرة، خلال مباراة "المارد الأحمر" والهلال السوداني في ختام دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

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