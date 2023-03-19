2023/03/19 | 23:01 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 19 مارس، 2023 بغداد/المسلة: تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من ضبط معاملة صرف للعقد المبرم بين...

ظهرت المقالة وزارة التربية تتفق مع شركة لإنشاء مدارس حديدية سيئة الصيت بقيمة مليار دينار أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة التربية تتفق مع شركة لإنشاء مدارس حديدية سيئة الصيت بقيمة مليار دينار) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة التربية تتفق مع شركة لإنشاء مدارس حديدية سيئة الصيت بقيمة مليار دينار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).