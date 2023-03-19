2023/03/19 | 23:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أصدر مركز الفلك الدولي، اليوم الأحد، بياناً تفصيلياً بشأن رؤية هلال شهر رمضان.وقال المهندس محمد شوكت عودة مدير مركز الفلك الدولي، إنه “بدأت بعض الدول شهر شعبان يوم الثلاثاء 21 شباط/فبراير، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك يوم الثلاثاء 21 مارس.في حين بدأت العديد من الدول الأخرى شهر شعبان يوم […]

ظهرت المقالة مركز الفلك الدولي يصدر بياناً بخصوص هلال رمضان..



متى يمكن تحريه؟ أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الفلك الدولي يصدر بياناً بخصوص هلال رمضان.. متى يمكن تحريه؟) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الفلك الدولي يصدر بياناً بخصوص هلال رمضان.. متى يمكن تحريه؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).