تأكيداً لما نشرته بغداد اليوم.. اتحاد مقاولي البصرة يعلن إقالة رئيسه ويقرر إعادة الانتخابات- عاجل

2023/03/19 | 23:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مجلس إدارة إتحاد المقاولين فرع البصرة، إقالة رئيس اتحاد مقاولي المحافظة (مراد الحلفي) من منصبه، وإعادة الانتخابا.

وأشار في بيان تلقته (بغداد اليوم) الى ان (الحلفي) "مُقال من منصب رئيس اتحاد المقاولين فرع البصرة في 7/7/2022، من قبل أعضاء مجلس الاتحاد، والتأكيد على إقالته في 6/10/2022، وتجميد اتحاد مقاولي البصرة لحين انتخاب رئيس جديد".

وكان مصدر في اتحاد المقاولين العراقيين، كشف في وقت سابق اليوم لـ(بغداد اليوم) عن الإطاحة برئيس اتحاد مقاولي البصرة، (مراد الحلفي) بعد جمع مقاولي المحافظة تواقيع إقالته وإرسالها لديوان المحافظة ومقر الإتحاد العام في بغداد.

وقال المصدر، ان: "اتحاد المقاولين العراقيين جمد عمل (الحلفي) بناءً على توصيات لجنة شكلتها رئاسة الاتحاد في بغداد التي أوصت بإقالته وإعادة الانتخابات في البصرة".

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