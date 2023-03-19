كارثة في الاقتصاد العراقي.. ملاحظات حول الموازنة العامة الاتحادية – الجزء الثالث

2023/03/19 | 23:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: د.بلال الخليفة

اولا: الموازنة والدستور

1 – المادة 91

اكمالا لما كتبناه في المقالين

السابقين حول صحة تشريع قانون الموازنة

العامة الاتحادية لثلاث سنوات، ان

نفاذية قانون الموازنة العامة

الاتحادية

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