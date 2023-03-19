2023/03/19 | 23:37 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصدت العتبة الحسينية المقدسة، المركز

الاول في مهرجان الزهور بنسخته الثانية

عشر الذي اقامته امانة بغداد على ارض

متنزه الزوراء، وتميز الجناح الخاص

بالعتبة الحسينية بمساحته الكبيرة التي

وصلت الى (٦٥٠) مت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (للمرة العاشرة على التوالي.. العتبة الحسينية تحصد المركز الاول في مهرجان الزهور الدولي الثاني عشر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (للمرة العاشرة على التوالي.. العتبة الحسينية تحصد المركز الاول في مهرجان الزهور الدولي الثاني عشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).