2023/03/19 | 23:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني تمكنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، من ضبط معاملة صرف للعقد المبرم بين وزارة التربية وإحدى الشركات؛ لإنشاء مدارس حديديَّة “سيئة الصيت”، مؤكدة أن سرعة إجراءاتها أفضت إلى إيقاف الصرف.وذكرت دائرة التحقيقات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص النزاهة توقف صرف 1.5 مليار دينار لبناء المدارس الحديدية سيئة الصيت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النزاهة توقف صرف 1.5 مليار دينار لبناء المدارس الحديدية سيئة الصيت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النزاهة توقف صرف 1.5 مليار دينار لبناء المدارس الحديدية سيئة الصيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).