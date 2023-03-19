2023/03/19 | 23:41 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبر الوطني أعلنت أمانة بغداد، اليوم الاحد، عن اختتام فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور بنسخته الثانية عشر على أرض متنزه الزوراء بمشاركة 8 دول عربية واجنبية وعشرات الشركات والمشاتل والمكاتب الزراعية المحلية والعالمية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص امانة بغداد تختتم فعاليات مهرجان بغداد الدولي للزهور المركز الخبري الوطني.

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