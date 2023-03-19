القانونية النيابية توضح مابجعبتها من قوانين تروم حسمها قريبا

2023/03/19 | 23:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح عضو اللجنة القانونية النيابية، رائد المالكي، القوانين الموجودة داخل لجنته والتي يجري العمل على إنجازها خلال الفترة المقبلة ومن بينها تعديلات قانون انتخابات مجالس المحافظات.

وقال المالكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “هناك قائمة من القوانين المرحلة من الدورات السابقة لمجلس النواب، حيث يجري العمل على إنجازها وتشريعها بعد حل المعرقلات والمشاكل الموجودة فيها، خصوصا ان أي قانون يتم ترحيله فأن هناك بعض العوائق الموجودة داخله والتي تتطلب إيجاد الحلول لها”.

وأضاف ان “اللجنة القانونية تعمل على قوانين رئيسية، وتواصل العمل كلجنة ساندة لجهات أخرى، حيث تعمل حاليا وبشكل أساسي على قانون المساعدة القانونية الذي يتضمن تقديم المساعدة والاستشارات وينشئ مركز قانوني في المفوضية العليا لحقوق الانسان، وتستفيد منه شرائح الحماية الاجتماعية وذوي الشهداء وذوي الإعاقة”.

وبين ان “اللجنة لديها قوانين أخرى تعتزم إنجازها خلال الفترة المقبلة ومن ضمنها مقترح قانون المحافظات والتعديلات على الانتخابات”.

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