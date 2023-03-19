وتوت: الموازنة الثلاثية سترّد الى الحكومة

2023/03/19 | 23:57 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أكد عضو مجلس النواب العراقي، ياسر اسكندر وتوت، ان الموازنة المالية للاعوام الثلاثة 2023 و2024 و2025 سيتم اعادتها الى مجلس الوزراء.

وقال وتوت في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “الموازنة المالية والتي ارسلت من الحكومة الى مجلس النواب سيتم اعادتها للحكومة، لكونها مخصصة لـ3 اعوام وفيها بعض المشاكل في التخصيصات المالية، ولا بد من حسم بعض الملفات التي تتعلق بالمفسوخة عقودهم وغيرهم من الشرائح”.

وكان مجلس الوزراء العراقي، قد أقر في وقت سابق، مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2023 والتي بلغت 197 تريليوناً و828 مليار دينار فيما كانت نسبة العجز فيها بمقدار 63 تريليوناً و275 مليار دينار.

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