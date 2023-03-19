مان يونايتد يبلغ نصف نهائي الكأس في مباراة البطاقات الحمراء 

2023/03/19 | 23:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قلب مانشستر يونايتد تأخره أمام فولهام بهدف قبل ربع ساعة من صافرة النهاية إلى فوز 3-1 الأحد في مباراة شهدت طرد مدرب الفريق الضيف ولاعبين في صفوفه، وبلغ الدور نصف النهائي من مسابقة كأس إنكلترا لكرة القدم.

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