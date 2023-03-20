صور: كتيبة راضي شنيشل تشرع بالتدريب استعداداً لبطولة الدوحة الدولية

2023/03/20 | 00:13 - المصدر: 964

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – 964 شرع لاعبو المنتخب الأولمبي العراقي، مساء الأحد، في أولى وحداتهم التدريبية تأهباً للمشاركة في بطولة الدوحة الدولية التي تنطلق في 22 من الشهر الحالي.وذكر الاتحاد العراقي لكرة القدم في بيان، تلقت شبكة 964 نسخة منه: جرت التدريباتُ، التي احتضنتها إحدى الملاعب في جامعةِ قطر، بحضور 17 لاعباً من الذين تم اختيارهم […]

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