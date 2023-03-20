القبض على 5 أشخاص حاولوا تنفيذ

2023/03/20 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

ألقت شرطة واسط، القبض على خمسة أشخاص بحوزتهم أسلحة نارية حاولوا تنفيذ جريمة (الدگة العشائرية) في قضاء الموفقية جنوب مدينة الكوت.

يشار الى ان القضاء العراقي، صنف "الدكة العشائرية" كجريمة ارهابية ويحاسب مرتكبوها وفق المادة 4 ارهاب وتصل عقوبتها أحياناً الى الإعدام.

وذكر بيان لقيادة الشرطة تلقته (بغداد اليوم)، أن :"دوريات الفوج التكتيكي تمكنت بالاشتراك مع مفارز قسم شرطة الحي، من إلقاء القبض على خمسة أشخاص بحوزتهم ثلاث بنادق كلاشنكوف ومسدس ٩ ملم وعشرة مخازن مملوءة بالاطلاقات الحية حاولوا تنفيذ جريمة الدگة العشائرية في قضاء الموفقية".

وأوضح ان القوة "ألقت القبض على المتهمين، خلال ممارسة أمنية أجريت في القضاء جراء نصب السيطرات المؤقتة والتفتيش الدقيق".

ولفت الى اتخاذ "الإجراءات القانونية بحق المعتقلين وفق القانون ليتم إحالتهم إلى المحكمة المختصة".

ويعرف في العراق مصطلح "الدكة العشائرية"، ما يعني مرحلة التحذير، وهو تقليد يعود لعقود عدة، وتنامت بعد عام 2003.

وتتلخص "الدكة العشائرية" بإقدام مسلحين ينتمون لعشيرة على تهديد عائلة من عشيرة أخرى، من خلال عملية إطلاق نار أو إلقاء قنبلة يدوية أحيانا، على منزل المقصود، كتحذير شديد اللهجة لدفعها على الجلوس والتفاوض لتسوية الخلاف.



وفي حال عدم موافقة الطرف المستهدف، تتطور الأمور لتؤدي إلى وقوع ضحايا من الطرفين.

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