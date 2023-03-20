2023/03/20 | 00:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

شرعَ لاعبو منتخبنا الأولمبي، مساء الأحد، في أولى وحداتهم التدريبيّة تأهباً للمشاركةِ في بطولةِ الدوحة الدوليّة التي تنطلق في 22 من الشهر الحالي.

وجرت التدريباتُ، التي احتضنتها إحدى الملاعب في جامعةِ قطر، بحضور 17 لاعباً من الذين تم اختيارهم من قبل، وأشرف على الوحدةِ التدريبية مدرب المنتخب راضي شنيشل وملاكه الفني المؤلف من نزار أشرف مساعداً للمدرب، وعبد الأمير ناجي محللاً فنياً، وصالح حميد مدرباً لحراس المرمى، وإسماعيل سليم مدرباً للياقة البدنية.

واعتبر شنيشل الوحدةَ التدريبية، وهي الأولى لهذه المجموعة المستدعاة، مدخلاً أولياً مهماً للانطلاق صوب مفردات ومنهاج العمل التدريبيّ خلال فترة التواجد في العاصمةِ القطريّة الدوحة.

وأضاف: إن التدريبات ستشهد، غداً الاثنين، تواجدَ خمسة لاعبين محترفين، إضافةً الى اللاعبين الذين تواجدوا معنا اليوم، ليصبح العدد 23 لاعباً.

وأوضحَ شنيشل، إن "التدريبات ستشهد ارتفاعاً بنسق التدريبات بإجراء وحدتين تدريبيتين صباحاً ومساءً، وصولاً الى رفع الحالةِ الفنية.

وجرت الوحدة التدريبيّة اليوم وسط أجواءٍ مثاليةٍ، وحضرها عضو المكتب التنفيذيّ للاتحاد العراقيّ لكرة القدم رحيم لفتة، وعضو إدارة الوفد عباس سعدون.

وألتحق أربعة من اللاعبين المحترفين بتشكيلة المنتخب في ساعةٍ متأخرةٍ من مساء اليوم، في حين يصل اثنان من اللاعبين المحترفين، عصر الأثنين، فيما وصل، عصراً، اللاعب المحترف علي حيدر، لكنه لم يشترك في التدريباتِ لتزامن وصوله مع موعد التدريبات التي شهدت أيضاً تواجد كل من اللاعبين الدوليين (بشار رسن وهمام طارق ومهند علي)، دعماً منهم للاعبين المتواجدين في التدريبات.

ووسيقام المؤتمر التنسيقي لبطولةِ الدوحة الدوليّة، صباح الثلاثاء المقبل، بحضور ممثلي ومدراء المنتخبات المشاركةِ في البطولة، إضافةً الى إقامةِ المؤتمر الصحفي للمدربين قبل انطلاق منافساتِ البطولة يوم الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. الأولمبي يشرع بتدريباته لبطولة الدوحة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. الأولمبي يشرع بتدريباته لبطولة الدوحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).