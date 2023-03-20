برشلونة يثأر من مدريد ويبتعد بصدارة الليغا

2023/03/20 | 01:22 - المصدر: بغداد اليوم

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حقق برشلونة انتصارا قاتلا على غريمه التقليدي ريال مدريد بنتيجة (2-1)، مساء اليوم الأحد، في ملعب "سبوتيفاي كامب نو" معقل البلوجرانا، ضمن منافسات الجولة 26 بالليجا.وسجل لريال مدريد رونالد أراوخو بالخطأ في مرماه في الدقيقة 9، بينما سجل لبرشلونة سيرجي روبرتو في الدقيقة 45، وفرانك كيسي (90+2).وبهذا الانتصار يرفع برشلونة رصيده إلى 68 نقطة في صدارة جدول ترتيب الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مدريد عند 56 نقطة في المركز الثاني، وبفارق 12 نقطة.بدأت المباراة بضغط من الضيوف، وصوب كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد كرة على حدود منطقة الجزاء، تصدى لها تير شتيجن حارس البارسا في الدقيقة 1.وجاء الرد بعد دقيقة واحدة من برشلونة، بتسديدة من ليفاندوفسكي تصدى لها كورتوا حارس ريال مدريد ببراعة.وتقدم ريال مدريد بالهدف الأول في الدقيقة 9، بهدف عكسي سجله رونالد أراوخو مدافع برشلونة بالخطأ في مرماه، بعدما أرسل فينيسيوس جونيور كرة عرضية داخل المنطقة حاول الأوروجوياني تشتيتها لكنها سكنت شباك تير شتيجن.وأرسل رافينيا كرة عرضية داخل منطقة الجزاء نحو زميله كريستنسن الذي سدد كرة رأسية مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 23.واستمر الضغط الكتالوني، بعرضية جديدة من فرينكي دي يونج إلى كريستنسن داخل المنطقة، لكن الكرة الرأسية وصلت ضعيفة بين بيدي الحارس تيبو كورتوا في الدقيقة 32.

وتألق كورتوا في التصدي لتصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء عبر رافينيا في الدقيقة 34.



ونجح سيرجي روبرتو لاعب برشلونة، في تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 45، إذ سدد رافينيا كرة تصدى لها تيبو كورتوا حارس ريال مدريد، لترتد الكرة أمام روبيرتو الذي صوب أسفل يسار الحارس البلجيكي.



وانتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

ومع بداية الشوط الثاني، أرسل فينيسيوس جونيور كرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لفيدي فالفيردي الذي سدد الكرة بمحاذاة القائم الأيسر في الدقيقة 48.

وصوب روبرت ليفاندوفسكي كرة قوية من خارج منطقة الجزاء، مرت بجانب القائم الأيسر لمرمى تيبو كورتوا وأهدر فرصة إضافة الهدف الثاني للبارسا في الدقيقة 59.

وحاول رودريجو التسديد على حدود منطقة الجزاء، لكن الكرة مرت بجانب القائم الأيسر في الدقيقة 63.



وتألق تيبو كورتوا في التصدي لتسديدة من رافينيا على حدود منطقة الجزاء، وحولها إلى الركنية في الدقيقة 74.

وأضاف ماركو أسينسيو الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 81، حيث تلقى تمريرة من كارفاخال داخل منطقة الجزاء، وسدد أسفل يمين الحارس تير شتيجن، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل بعد الرجوع لتقنية الفيديو.



وقتل فرانك كيسي لاعب برشلونة البديل، أحلام ريال مدريد بهدف في الدقيقة 92، حيث تلقى كرة عرضية من زميله أليخاندرو بالدي داخل منطقة الجزاء، وصوب أسفل يسار الحارس كورتوا، ليمنح البلوجرانا انتصارا قاتلا يقرب الفريق الكتالوني من لقب الليجا.

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