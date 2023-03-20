مصدر برلماني: استمرار اجتماع اللجنة القانونية حول قانون الانتخابات

2023/03/20 | 01:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف مصدر برلماني، عن استمرار اجتماع اللجنة القانونیة النيابية حتى الآن حول قانون الانتخابات.

وذكر المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "اللجنة مستمرة بالإجتماع للاتفاق علی مواد مشروع قانون الانتخابات، بحضور رؤساء الكتل السیاسیة وهیئة رئاسة البرلمان".

وكان من المقرر ان يعقد البرلمان جلسته الاعتيادية في الساعة 11 من صباح الأحد لكن استمرار الخلاف بين الكتل السياسية على قانون الانتخابات حال دون عقدها حتى ساعة اعداد هذا الخبر.

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