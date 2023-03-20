2023/03/20 | 01:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مارس، 2023 بغداد/المسلة: اتخذت وزارة التربية قرارا بوقف منح رخص فتح المدارس الأهلية في...

ظهرت المقالة اشادة بقرار ايقاف رخص المدارس الأهلية..



تضخم الأعداد و رمز للفوارق الطبقية أولاً على المسلة.

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