2023/03/20 | 01:45 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 20 مارس، 2023 بغداد/المسلة: المسلة تنشر ابرز تفاعلات الحوارات التلفزيونية.عضو كتلة الصادقون النيابية النائب...

ظهرت المقالة ساعة المسلة: سياسيون يطالبون بمسائلة الحلبوسي عن قصره في الرمادي أولاً على المسلة.

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