شاهد بالفيديو.. بدء توافد النواب الى جلسة البرلمان للتصويت على تعديل قانون الانتخابات

2023/03/20 | 01:50 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Ek4juFywGy4

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