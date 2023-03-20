تداعيات التضخم بالمغرب تلقي بظلالها على الأسواق قبيل رمضان

2023/03/20 | 02:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرباط – عبدالحق بن رحمون بعد تداعيات جائحة كورونا قفز التضخم في المغرب إلى 8.9% على أساس سنوي في كانون الثاني (يناير) الماضي وأصبح المغرب يعيش في ظل نفق جائحة التضخمبانضامه إلى لائحة نادي دول العالم التي بدورها تعاني من وباء التضخم، الذي أهلك جيوب الأسر، وجعل حسابات أرصدتها فارغة عن عروشها، بعد نفاذ مدخراتها […]

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