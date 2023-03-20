مراسلنا: لم يكتمل النصاب لجلسة التصويت على قانون الانتخابات إلى الآن

2023/03/20 | 02:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أفاد مراسلنا، فجر اليوم الاثنين، بأن النصاب القانوني لجلسة التصويت على قانون الانتخابات لم يكتمل إلى الآن.وأوضح، أن “النصاب القانوني لعقد جلسة البرلمان للتصويت على قانون الانتخابات غير متكمل لغاية الآن مع محاولة ادخال بعض النواب للجلسة لإكمال النصاب وانتظار وصول آخرين لمبنى مجلس النواب”.

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