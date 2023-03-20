بايدن يؤيد في اتّصال مع نتانياهو

2023/03/20 | 03:28 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب الرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال مكالمة الأحد مع رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو عن دعمه إيجاد "تسوية" على صعيد التعديل المثير للجدل للنظام القضائي الإسرائيلي، حسبما أعلن البيت الأبيض.

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