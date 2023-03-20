شمخاني يوقع في بغداد محضراً لحماية الحدود المشتركة

2023/03/20 | 04:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد‭- ‬طهران‭ -‬الزمان‭ ‬ وقّع‭ ‬العراق‭ ‬وإيران‭ ‬الأحد‭ ‬‮«‬محضراً‭ ‬أمنياً‮»‬‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التنسيق‭ ‬في‭ ‬حماية‭ ‬الحدود‭ ‬المشتركة‮»‬‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬لرئاسة‭ ‬الوزراء‭ ‬العراقية،‭ ‬خلال‭ ‬زيارة‭ ‬لأمين‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للأمن‭ ‬القومي‭ ‬الإيراني‭ ‬علي‭ ‬شمخاني‭ ‬إلى‭ ‬بغداد‭.‬ ويصف‭ ‬المراقبون‭ ‬شمخاني‭ ‬بمهندس‭ ‬الاتفاق‭ ‬الإيراني‭ ‬السعودي‭ ‬ورجل‭ ‬المرحلة‭ ‬القوي‭ ‬لطهران‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬الجنرال‭ ‬قاسم‭ ‬سليماني‭ ..‬‮ ‬ ووقّع‭ ‬شمخاني‭ […]

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