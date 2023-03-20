2023/03/20 | 04:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- د فاتح عبدالسلام دعكَ من انطلاق القوات الامريكية في غزو العراق من بلد عربي مجاور، ودعكَ من انّ الذين افتوا بمقاومة المحتل كانوا قد افتوا بوجوب مصافحته وتقبيل وجنتيه، ودعكَ من انّ أعداء الشيطان الأكبر كانوا يعينونه على إتمام حربه وتحقيق أهدافه، ودعكَ من الأكاذيب الكبرى التي ساقوها لتبرير تدمير بلد كامل من اجل اقتلاع […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا غزوا بلاد الانبياء؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لماذا غزوا بلاد الانبياء؟) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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