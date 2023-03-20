لماذا‭ ‬غزوا‭ ‬بلاد‭ ‬الانبياء؟

2023/03/20 | 04:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د فاتح عبدالسلام دعكَ‭ ‬من‭ ‬انطلاق‭ ‬القوات‭ ‬الامريكية‭ ‬في‭ ‬غزو‭ ‬العراق‭ ‬من‭ ‬بلد‭ ‬عربي‭ ‬مجاور،‭ ‬ودعكَ‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬الذين‭ ‬افتوا‭ ‬بمقاومة‭ ‬المحتل‭ ‬كانوا‭ ‬قد‭ ‬افتوا‭ ‬بوجوب‭ ‬مصافحته‭ ‬وتقبيل‭ ‬وجنتيه،‭ ‬ودعكَ‭ ‬من‭ ‬انّ‭ ‬أعداء‭ ‬الشيطان‭ ‬الأكبر‭ ‬كانوا‭ ‬يعينونه‭ ‬على‭ ‬إتمام‭ ‬حربه‭ ‬وتحقيق‭ ‬أهدافه،‭ ‬ودعكَ‭ ‬من‭ ‬الأكاذيب‭ ‬الكبرى‭ ‬التي‭ ‬ساقوها‭ ‬لتبرير‭ ‬تدمير‭ ‬بلد‭ ‬كامل‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬اقتلاع‭ […]

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