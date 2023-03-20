2023/03/20 | 04:18 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أبو ظبي -الزمان أكّد الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لنظيره السوري الأحد ضرورة عودة دمشق «إلى محيطها العربي»، وذلك خلال ثاني زيارة لبشار الأسد إلى دولة خليجية منذ زلزال الشهر الماضي، جاءت وسط جهود إصلاح علاقات بلاده مع دول المنطقة وتعهّدت الإمارات بتقديم أكثر من 100 مليون دولار كمساعدات لسوريا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرئيس الإماراتي بعد لقائه الأسد: أجرينا مباحثات إيجابية) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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