الرئيس الإماراتي بعد لقائه الأسد: أجرينا مباحثات إيجابية

2023/03/20 | 04:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبو‭ ‬ظبي‭ -‬الزمان‭ ‬ أكّد‭ ‬الرئيس‭ ‬الإماراتي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬لنظيره‭ ‬السوري‭ ‬الأحد‭ ‬ضرورة‭ ‬عودة‭ ‬دمشق‭ ‬‮«‬إلى‭ ‬محيطها‭ ‬العربي‮»‬،‭ ‬وذلك‭ ‬خلال‭ ‬ثاني‭ ‬زيارة‭ ‬لبشار‭ ‬الأسد‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬خليجية‭ ‬منذ‭ ‬زلزال‭ ‬الشهر‭ ‬الماضي،‭ ‬جاءت‭ ‬وسط‭ ‬جهود‭ ‬ إصلاح‭ ‬علاقات‭ ‬بلاده‭ ‬مع‭ ‬دول‭ ‬المنطقة وتعهّدت‭ ‬الإمارات‭ ‬بتقديم‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬كمساعدات‭ ‬لسوريا‭ […]

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