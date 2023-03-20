سروة عبد الواحد تعلن تأجيل جلسة تعديل قانون الانتخابات

2023/03/20 | 04:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت النائبة سروة عبد الواحد، فجر اليوم الاثنين، عن تأجيل جلسة تعديل التصويت على قانون الانتخابات بعد انسحاب الكتل الكوردية.وكتبت عبد الواحد في تدوينة على منصة “تويتر” طالعتها وكالة إيرث نيوز، “تأجيل الجلسة بعد انسحاب الكتل الكوردية بسبب الخلاف على الانتخابات في كركوك”.

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