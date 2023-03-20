حكاية يمنية.. امرأة في حرب القات

2023/03/20 | 04:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ولدت هند الإرياني بإعاقة في القدمين منعتها من المشي، وعرضتها للتنمر في المدرسة.

ثابرت هند على محاولة المشي يوميا، حتى تستطيع التغلب على الإعاقة، ونجحت.

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