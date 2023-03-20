أرسل صورة هتلر لخصمه الإسرائيلي قبل الملاكمة وهدده.. والرد جاء بحلبة القتال

2023/03/20 | 07:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرسل الملاكم الكازاخستاني إلياس ساديكوف صورا لأدولف هتلر، زعيم ألمانيا النازية، لخصمه الملاكم الإسرائيلي رافائيل أرونوف مع عبارات تهديد قبيل مباراة حصلت قبل أيام في إسرائيل، وفق تقرير صحيفة ماركا الرياضية الإسبانية.

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