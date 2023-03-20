قرار بتعويض أميركيين عما سببه لهم حرق نفايات بالعراق.. وأهل البلد لا بواكي لهم

2023/03/20 | 07:48 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أقرت الحكومة الأميركية تعويضات لجنودها عن الأضرار الصحية التي تعرضوا لها بسبب حرق النفايات والمخلفات بطرق غير صحية بالعراق، بينما لم تهتم بالعراقيين الذين كانت أضرارهم أكبر بكثير من أضرار الجنود.

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